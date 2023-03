4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil und Klus-Balsthal spielen unentschieden Je ein Punkt für Wolfwil und Klus-Balsthal: Die Teams trennen sich 1:1 19.03.2023, 09.20 Uhr

(chm)

Das 1:0 erzielte Mohssine El Majjodi in der 24. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 32. Minute traf Luca Rubitschung für Klus-Balsthal.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Klus-Balsthal kassierte fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Wolfwil, nämlich für Nick Glauser (86.).

Wolfwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 33 Tore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Weiterhin liegt Wolfwil an der Tabellenspitze. Nach zwölf Spielen hat das Team 27 Punkte. Wolfwil hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mümliswil (Rang 9). Das Spiel findet am Donnerstag (23. März) statt (20.15 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Nach dem Unentschieden büsst Klus-Balsthal in der Tabelle ein und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Es verliert einen Platz. Klus-Balsthal hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Klus-Balsthal wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Biberist, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Klus-Balsthal 1:1 (1:1) - Allmend, Wolfwil – Tore: 24. Mohssine El Majjodi 1:0. 32. Luca Rubitschung 1:1. – Wolfwil: Luca Kissling, Fabian Erni, Kian Kissling, Valentin Hirt, Alain Gunziger, Nick Glauser, Giuseppe De Matteis, Tony Masi, Mohssine El Majjodi, Nick Ackermann, Philip Truffer. – Klus-Balsthal: Salmedin Hasanovic, Simon Bader, Oliver Pejic, Michael Schweizer, Mattia Christ, Mario Linder, Florian Eggenberger, David Mandir, Luca Rubitschung, Deniz Mendi, Jeremy Hirschi. – Verwarnungen: 68. Salmedin Hasanovic, 83. Oliver Pejic, 86. Nick Glauser, 86. Sandro Moser, 86. Borislav Jankovic, 94. Ivan Perez Jesus.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.03.2023 23:09 Uhr.

