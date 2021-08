4. Liga, Gruppe 3 Wolfwil siegt gegen Oensingen – Yannic Moser trifft zum Sieg Wolfwil hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Oensingen setzt es zuhause ein 3:2 ab. 29.08.2021, 00.30 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 65. Minute, als Yannic Moser den Treffer zum 3:2 für Wolfwil erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Besnik Zymeri sein Team in der 34. Minute in Führung geschossen. Durch Penalty kam es in der 53. Minute zum Ausgleich für Wolfwil. Philip Truffer verwandelte erfolgreich. Nick Ackermann brachte Wolfwil 2:1 in Führung (57. Minute). In der 63. Minute traf Qazim Shala für Oensingen zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Oensingen sah Flamur Berisha (91.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nikola Celikic (52.), Besnik Zymeri (67.) und Besart Vrella (72.). Gelbe Karten gab es bei Wolfwil für Maksym Chapala (72.) und Yannic Moser (79.).

Wolfwil liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 2. Wolfwil trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Härkingen. Die Partie findet am 5. September statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Oensingen liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 6. Im nächsten Spiel kriegt es Oensingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Olten zu tun. Das Spiel findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Oensingen 3:2 (0:1) - Allmend, Wolfwil – Tore: 34. Besnik Zymeri 0:1. 53. Philip Truffer (Penalty) 1:1.57. Nick Ackermann 2:1. 63. Qazim Shala 2:2. 65. Yannic Moser 3:2. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Elias Lindemann, Fabian Erni, Alain Gunziger, Nick Ackermann, Mohssine El Majjodi, Yannic Moser, Philip Truffer, Jannik Leber, Nick Glauser. – Oensingen: Nikola Celikic, Boris Dinulovic, Jeremy Pfister, Alexander Wagner, Steven Altermatt, Bleon Qorrolli, Michele Intelisano, Giuseppe De Matteis, Flamur Berisha, Murat Kaplan, Besnik Zymeri. – Verwarnungen: 52. Nikola Celikic, 67. Besnik Zymeri, 72. Besart Vrella, 72. Maksym Chapala, 79. Yannic Moser – Ausschluss: 91. Flamur Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Wolfwil - FC Oensingen 3:2, FC Kestenholz - FC Härkingen 2:4

Tabelle: 1. FC Härkingen 2 Spiele/6 Punkte (8:3). 2. FC Wolfwil 2/6 (7:5), 3. FC Hägendorf 1/3 (7:1), 4. FC Uskana Olten 1/3 (4:2), 5. FC Fortuna Olten 1/3 (3:2), 6. FC Oensingen 2/3 (6:4), 7. FC Olten 1/0 (1:7), 8. SC Fulenbach 1/0 (3:4), 9. FC Kappel 1/0 (1:4), 10. FC Dulliken 1/0 (2:4), 11. SV Alpha 1/0 (2:3), 12. FC Kestenholz 2/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 00:26 Uhr.