4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil setzt Siegesserie auch gegen Selzach fort Wolfwil setzt seine Siegesserie auch gegen Selzach fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge( in vier Spielen). 11.09.2022, 09.20 Uhr

(chm)

In der 46. Minute gelang Pascal Mäder der Führungstreffer zum 1:0 für Wolfwil. Nick Glauser sorgte in der 56. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wolfwil. Wolfwil erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Philipp Keller weiter auf 3:0.

Wolfwil erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Valentin Hirt weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Danijel Stjepanovic in der 88. Minute, als er für Wolfwil zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Selzach für Andry Amiet (57.) und Yannik Lüdi (69.). Die einzige gelbe Karte bei Wolfwil erhielt: Michael Jeggli (75.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Wolfwil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 15 geschossenen Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Wolfwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Wolfwil hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes tritt Wolfwil in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team HSV Halten zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Selzach rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Selzach hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Selzach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Biberist. Die Partie findet am Donnerstag (15. September) statt (20.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Selzach b 5:0 (0:0) - Allmend, Wolfwil – Tore: 46. Pascal Mäder 1:0. 56. Nick Glauser 2:0. 67. Philipp Keller 3:0. 72. Valentin Hirt 4:0. 88. Danijel Stjepanovic 5:0. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Michael Jeggli, Philip Truffer, Alexander Gjokaj, Pascal Mäder, Nick Glauser, Fabian Erni, Valentin Hirt, Philipp Keller, Nick Ackermann. – Selzach: Yannik Lüdi, Janick Bieli, Kevin Pfister, Pascal Amiet, Tobias Stauffer, Philipp Zberg, Luca Veronica, Andry Amiet, Tashi Norkhang, Lars Jenni, Marco Amiet. – Verwarnungen: 57. Andry Amiet, 69. Yannik Lüdi, 75. Michael Jeggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 09:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.