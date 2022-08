4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil mit Auswärtserfolg bei Klus-Balsthal im ersten Spiel Wolfwil siegt auswärts gegen Klus-Balsthal: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1. 20.08.2022, 11.13 Uhr

(chm)

Wolfwil ging in der 23. Spielminute durch Nick Ackermann in Führung, ehe Klus-Balsthal in der 58. Minute (Luca Rubitschung) der Ausgleich gelang. Das Tor von Mohssine El Majjodi in der 80. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wolfwil. Mit dem 3:1 für Wolfwil schoss Philip Truffer das letzte Tor der Partie.

Bei Wolfwil erhielten Lukas Bruder (58.) und Pascal Mäder (73.) eine gelbe Karte. Bei Klus-Balsthal erhielten Eric Ackermann (50.) und David Mandir (90.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Wolfwil nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Im nächsten Spiel trifft Wolfwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Mümliswil. Das Spiel findet am 27. August statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Nach dem ersten Spiel steht Klus-Balsthal auf dem elften Rang. Für Klus-Balsthal geht es auswärts gegen FC Biberist (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 25. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Wolfwil 1:3 (0:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 23. Nick Ackermann 0:1. 58. Luca Rubitschung (Penalty) 1:1.80. Mohssine El Majjodi 1:2. 87. Philip Truffer 1:3. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Oliver Pejic, Sasa Martinovic, Michael Schweizer, Mattia Christ, Eric Ackermann, Florian Eggenberger, Mario Linder, David Mandir, Luca Rubitschung, Mirco Fischer. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Michael Jeggli, Alain Gunziger, Pascal Mäder, Nick Glauser, Fabian Erni, Philip Truffer, Valentin Hirt, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 50. Eric Ackermann, 58. Lukas Bruder, 73. Pascal Mäder, 90. David Mandir.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 11:09 Uhr.