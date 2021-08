4. Liga, Gruppe 3 Wolfwil mit Auswärtserfolg bei Fulenbach im Auftaktspiel – Entscheidung in der Schlussminute Wolfwil siegt auswärts gegen Fulenbach: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:3. 22.08.2021, 13.02 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Fulenbach: Céddric Braam brachte seine Mannschaft in der 21. Minute 1:0 in Führung. Wolfwil glich in der 30. Minute durch Michael Jeggli aus. In der 49. Minute schoss Philip Truffer Wolfwil mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 57. Minute, als Jonas Wyss für Fulenbach traf. Céddric Braam brachte Fulenbach 3:2 in Führung (68. Minute). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 71, als Michael Jeggli für Wolfwil erfolgreich war. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute traf Philip Truffer zum 4:3-Siegestreffer für Wolfwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wolfwil sah Valentin Hirt (93.) die rote Karte. Gelb erhielt Valentin Hirt (19.). Die einzige gelbe Karte bei Fulenbach erhielt: Roman Weber (91.)

Wolfwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Wolfwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Oensingen. Das Spiel findet am 28. August statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

In der Tabelle steht Fulenbach nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Für Fulenbach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Olten weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Wolfwil 3:4 (1:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 21. Céddric Braam 1:0. 30. Michael Jeggli 1:1. 49. Philip Truffer (Penalty) 1:2.57. Jonas Wyss 2:2. 68. Céddric Braam 3:2. 71. Michael Jeggli 3:3. 90. Philip Truffer 3:4. – Fulenbach: Marcel Künzli, Lars Bärlocher, Elias Sidler, Yves Rütimann, Luca Albuquerque Sampaio, Matteo Barrer, Kevin Keiser, Jonas Wyss, Mike Zosso, Roman Weber, Céddric Braam. – Wolfwil: Maksym Chapala, Fabian Erni, Valentin Hirt, Elias Lindemann, Alain Gunziger, Lukas Bruder, Nick Ackermann, Yannic Moser, Philip Truffer, Nick Glauser, Michael Jeggli. – Verwarnungen: 19. Valentin Hirt, 91. Roman Weber – Ausschluss: 93. Valentin Hirt.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Härkingen - FC Kappel 4:1, SC Fulenbach - FC Wolfwil 3:4, FC Hägendorf - FC Olten 7:1, FC Dulliken - FC Uskana Olten 2:4

Tabelle: 1. FC Hägendorf 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. FC Härkingen 1/3 (4:1), 3. FC Oensingen 1/3 (4:1), 4. FC Uskana Olten 1/3 (4:2), 5. FC Wolfwil 1/3 (4:3), 6. FC Fortuna Olten 0/0 (0:0), 7. SV Alpha 0/0 (0:0), 8. SC Fulenbach 1/0 (3:4), 9. FC Dulliken 1/0 (2:4), 10. FC Kappel 1/0 (1:4), 11. FC Kestenholz 1/0 (1:4), 12. FC Olten 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 12:59 Uhr.