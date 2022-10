4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil bezwingt auswärts Subingen – Mohssine El Majjodi trifft zum Sieg Sieg für Wolfwil: Gegen Subingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1. 02.10.2022, 19.42 Uhr

Der Siegtreffer für Wolfwil gelang Mohssine El Majjodi in der 66. Minute. In der 8. Minute hatte Valentin Hirt Wolfwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Subingen fiel in der 52. Minute durch Pascal Winistörfer.

Bei Wolfwil erhielten Mohssine El Majjodi (48.) und Lukas Bruder (75.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Subingen für Simon Baumgartner (47.) und Luca Marty (48.).

Der Sturm von Wolfwil sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 22 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Mit dem Sieg hält Wolfwil seine Position an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 19 Punkte. Wolfwil hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Welschenrohr (Rang 8). Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Mit der Niederlage rückt Subingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 5. Für Subingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Subingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Oktober (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Subingen - FC Wolfwil 1:2 (0:1) - Affolter, Subingen – Tore: 8. Valentin Hirt 0:1. 52. Pascal Winistörfer 1:1. 66. Mohssine El Majjodi 1:2. – Subingen: Kevin Frühauf, Gianluca Ferrante, Simon Zimmermann, Luca Marty, Sven Schläfli, Daniel Flury, Simon Baumgartner, Patrick Ziegler, Tim Baranyai, Patrick Dubach, Eric Aloisi. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Philip Truffer, Alain Gunziger, Pascal Mäder, Nick Glauser, Fabian Erni, Giuseppe De Matteis, Valentin Hirt, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 47. Simon Baumgartner, 48. Mohssine El Majjodi, 48. Luca Marty, 75. Lukas Bruder.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 19:40 Uhr.

