3. Liga, Gruppe 1 Winznau mit drei Punkten auswärts gegen Wangen a.A. – Rafael Dietschi als Matchwinner Sieg für Winznau: Gegen Wangen a.A. gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2. 07.05.2022, 20.51 Uhr

(chm)

Winznau ging bis in die 11. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Adrian Annaheim in der 1. Minute und Adrian Annaheim in der 11. Minute. Allerdings schaffte Wangen a.A. in der 34. Minute den Anschlusstreffer (Patrik Bovey) und in der 40. Minute den Ausgleich (Andreas Trösch). Der Siegtreffer fiel in der 42. Minute durch Rafael Dietschi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Winznau für Rafael Dietschi (80.) und Elias Bläsi (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wangen a.A., Felix Barrer (73.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Winznau: 14 Punkte bedeuten Rang 8. Winznau hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Winznau tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Hägendorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (12. Mai) (20.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Für Wangen a.A. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Wangen a.A. hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wangen a.A. geht es auswärts gegen SC Flumenthal (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Winznau 2:3 (2:3) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 1. Adrian Annaheim 0:1. 11. Adrian Annaheim 0:2. 34. Patrik Bovey 1:2. 40. Andreas Trösch 2:2. 42. Rafael Dietschi 2:3. – Wangen a.A.: Mike Hiller, Girolamo Caruso, Felix Barrer, Andreas Trösch, Yves Wälti, Patrick Haas, Sandro Rikli, Fabian Pfister, Raphael Stalder, Florian Haas, Patrik Bovey. – Winznau: Nico Kaser, Laurin Jäggi, Sascha Schuhmacher, Luca Keller, Gianluigi De Pascali, Florian Binder, William Guillen Concepcion, Florian Markert, Dominic De Chiara, Adrian Annaheim, Noah Wegmüller. – Verwarnungen: 73. Felix Barrer, 80. Rafael Dietschi, 92. Elias Bläsi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 20:36 Uhr.