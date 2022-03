3. Liga, Gruppe 1 - Winzau mit Auswärtserfolg bei Däniken-Gretzenbach

Brauchtum Nach langer Pause: Kann das Chilbijahr 2022 so richtig durchstarten?

Vieles blieb die letzten zwei Jahre auf der Strecke, auch die Chilbine in der ganzen Schweiz. In diesem Jahr stehen die Zeichen besser und viele Chilbiorganisatoren in der Region planen wieder mit gewohntem Ablauf. Hier eine Übersicht.