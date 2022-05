4. Liga, Gruppe 2 Wiedlisbach und Zuchwil teilen sich Punkte Wiedlisbach und Zuchwil spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 15.05.2022, 09.48 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Wiedlisbach die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Leandro Filipe Costa Santos. Den Ausgleich erzielte Jan Nguyen in der 68. Minute.

Bei Wiedlisbach erhielten Michael Nguyen (29.) und Jonas Keller (89.) eine gelbe Karte. Bei Zuchwil erhielten Berkan Özgen (46.) und Ahmed Muxumed (65.) eine gelbe Karte.

Das Unentschieden bedeutet für Wiedlisbach einen Sprung in der Tabelle.

20 Punkte bedeuten Rang 8.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Wiedlisbach hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Wiedlisbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Zuchwil hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Zuchwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Mümliswil (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Wiedlisbach - FC Zuchwil 1:1 (0:1) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 14. Leandro Filipe Costa Santos 0:1. 68. Jan Nguyen 1:1. – Wiedlisbach: Jonas Koch, Roland Hubler, Michael Nguyen, Dominik Dietrich, Aleksandar Starcevic, Noragha Qarluk, Markus Johny Fankhauser, Jonas Keller, Jan Nguyen, Rinor Jashari, Marko Franic. – Zuchwil: Aron Schumacher, Ahmed Muxumed, Leonis Ajvazi, Leandro Filipe Costa Santos, Ensar Sulejmani, Leunor Ramadani, Leart Ajvazi, Ivan Barjasic, Berkan Özgen, Miguel Cardenas, Nicola Mühlhauser. – Verwarnungen: 29. Michael Nguyen, 46. Berkan Özgen, 65. Ahmed Muxumed, 89. Jonas Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

