Frauen 2. Liga Wiederum drei Punkte für Attiswil bei Sieg gegen Härkingen – Drei Treffer für Nadine Scheidegger Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Attiswil auswärts gegen Härkingen 8:2. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 25.08.2022, 07.25 Uhr

(chm)

Härkingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Andrea Reinmann ging das Team in der 4. Minute in Führung. Gleichstand stellte Edlira Fejzuli durch ihren Treffer für Attiswil in der 6. Minute her.

Danach drehte Attiswil auf. Das Team schoss ab der 17. Minute noch sieben weitere Tore, während Härkingen ein Tor gelang (zum 2:8 (65. Minute)). Der Endstand lautete 8:2.

Matchwinner für Attiswil war Nadine Scheidegger, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Attiswil waren: Fabienne Adam (2 Treffer), Edlira Fejzuli (2 Treffer) und Antonia Landi (1 Treffe.) die Torschützinnen für Härkingen waren: Deborah Rothen und Andrea Reinmann.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Attiswil auf dem ersten Rang. Als nächstes trifft Attiswil in einem Heimspiel mit FC Reinach (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (27. August) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Nach dem zweiten Spiel steht Härkingen auf dem 13. Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Allschwil. Die Partie findet am 31. August statt (20.15 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: Gäu Selection - FC Attiswil 2:8 (1:6) - Aesch, Härkingen – Tore: 4. Andrea Reinmann 1:0. 6. Edlira Fejzuli 1:1. 17. Edlira Fejzuli 1:2. 26. Nadine Scheidegger 1:3. 31. Nadine Scheidegger 1:4. 38. Fabienne Adam 1:5. 40. Antonia Landi 1:6. 50. Fabienne Adam 1:7. 54. Nadine Scheidegger 1:8. 65. Deborah Rothen 2:8. – Härkingen: Mia Büttiker, Larissa Probst, Jana Geier, Andrea Reinmann, Lia Widmer, Rialda Kalakovic, Nadin Enderlin, Jessica Gfeller, Cindy Gfeller, Alisha Friedl, Amy Kuhn. – Attiswil: Amelie Chanton, Mélanie Wyss, Sarah Biedermann, Fabiana Martinelli, Salma Michel, Celine Lemp, Antonia Landi, Lea Haldemann, Alexandra Kaderli, Nadine Scheidegger, Edlira Fejzuli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.08.2022 23:37 Uhr.