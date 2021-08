Frauen 2. Liga Wiederum drei Punkte für Attiswil bei Sieg gegen Allschwil – Siegtreffer in allerletzter Minute Das 2:1 auswärts gegen Allschwil ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Attiswil. 29.08.2021, 22.02 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Attiswil gelang Nadine Scheidegger in der 91. Minute. In der 2. Minute hatte Celine Lemp Attiswil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Allschwil fiel in der 44. Minute durch Nina Meyer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Attiswil liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Attiswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Blustavia. Zu diesem Spiel kommt es am 7. September (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Nach dem zweiten Spiel steht Allschwil mit null Punkten auf dem neunten Rang. Allschwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Baden 1897. Diese Begegnung findet am Mittwoch (1. September) statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Allschwil - FC Attiswil 1:2 (1:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 2. Celine Lemp 0:1. 44. Nina Meyer (Penalty) 1:1.91. Nadine Scheidegger 1:2. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Janine Roth, Laura Scandaglia, Selina Marinas Gisler, Neela Niederer, Tanita Mathys, Sofia De Nisco, Nina Meyer, Leonie Furrer, Michèle Fluri. – Attiswil: Tanja Steiner, Mélanie Wyss, Sarah Biedermann, Fabiana Martinelli, Jessica Altschul, Sarah Berner, Nadine Scheidegger, Celine Lemp, Alexandra Kaderli, Fabienne Adam, Edlira Fejzuli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Attiswil 2 Spiele/6 Punkte (9:1). 2. FC Therwil 2/6 (7:2), 3. FC New Stars Basel 1934 1/3 (7:0), 4. SC Blustavia 1/3 (5:2), 5. FC Baden 1897 1/3 (6:0), 6. SV Sissach 2/3 (2:4), 7. FC Schwarz-Weiss 2/3 (3:8), 8. FC Villmergen 1 1/0 (0:7), 9. FC Allschwil 2/0 (3:7), 10. FC Entfelden 2/0 (1:5), 11. FC Solothurn Frauen 2/0 (2:9), 12. FC Niederbipp a 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 21:58 Uhr.