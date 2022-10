3. Liga, Gruppe 2 Welschenrohr gewinnt klar gegen Winznau Sieg für Welschenrohr: Gegen Winznau gewinnt das Team am Freitag zuhause 5:0. 08.10.2022, 10.53 Uhr

(chm)

Marco Hug brachte Welschenrohr 1:0 in Führung (21. Minute). Mit seinem Tor in der 36. Minute brachte Samuel Fink Welschenrohr mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Samuel Fink erzielte nur fünf Minuten später auch das 3:0 für Welschenrohr.

Marco Hug baute in der 89. Minute die Führung für Welschenrohr weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kevin Widmer in der 94. Minute, als er für Welschenrohr zum 5:0 traf.

Bei Winznau erhielten Nils Lehmann (14.), Jonas Lerch (65.) und Jesper Noordijk (78.) eine gelbe Karte. Bei Welschenrohr erhielten Marco Gribi (9.) und Michael Uebelhart (30.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Winznau ein relativ häufiges Phänomen. Die total 23 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Welschenrohr um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 9. Welschenrohr hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Welschenrohr siegte zudem erstmals auswärts.

Welschenrohr tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Deitingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Für Winznau war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Winznau verlor zudem erstmals zuhause.

Winznau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Oensingen (Platz 11). Das Spiel findet am Mittwoch (12. Oktober) statt (20.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Winznau 5:0 (3:0) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 21. Marco Hug 1:0. 36. Samuel Fink 2:0. 41. Samuel Fink 3:0. 89. Marco Hug 4:0. 94. Kevin Widmer 5:0. – Welschenrohr: David Mägli, Dominic Brunner, Marco Gribi, Michael Uebelhart, Florian Wyss, Philippe Wehrli, Marco Hug, Joel Faganello, Kevin Widmer, Samuel Fink, Elias Mägli. – Winznau: Nils Lehmann, Jonas Lerch, Elias Bläsi, Noah Wegmüller, Nicolas Kohler, Laurin Jäggi, Rafael Dietschi, Jesper Noordijk, Luca Keller, Dominic De Chiara, Gianluca Comiotto. – Verwarnungen: 9. Marco Gribi, 14. Nils Lehmann, 30. Michael Uebelhart, 65. Jonas Lerch, 78. Jesper Noordijk.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

