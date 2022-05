3. Liga, Gruppe 1 Wangen a.A. mit Sieg gegen Wangen b.O. Wangen a.A. behielt im Spiel gegen Wangen b.O. am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 02.05.2022, 01.05 Uhr

Den Auftakt machte Patrik Bovey, der in der 6. Minute für Wangen a.A. zum 1:0 traf. In der 22. Minute schoss Patrick Haas Wangen a.A. mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Raphael Stalder baute in der 49. Minute die Führung für Wangen a.A. weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Fatlum Kastrati in der 65. Minute für Wangen b.O. auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wangen a.A. erhielten Florian Haas (56.), Sandro Rikli (66.) und Marcel Fankhauser (92.) eine gelbe Karte. Bei Wangen b.O. erhielten Fatlum Kastrati (43.), Ali Halimi (92.) und Albin Mehmeti (93.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Wangen a.A. bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Wangen b.O. ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Wangen a.A.: 29 Punkte bedeuten Rang 4. Wangen a.A. hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wangen a.A. geht es zuhause gegen FC Winznau (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Mit der Niederlage rückt Wangen b.O. in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 7. Wangen b.O. hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Wangen b.O. geht es in einem Heimspiel gegen SC Flumenthal (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Wangen b.O. 3:1 (2:0) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 6. Patrik Bovey 1:0. 22. Patrick Haas (Penalty) 2:0.49. Raphael Stalder 3:0. 65. Fatlum Kastrati (Penalty) 3:1. – Wangen a.A.: Mike Hiller, Girolamo Caruso, Felix Barrer, Andreas Trösch, Jan Allemann, Patrick Haas, Sandro Rikli, Fabian Pfister, Raphael Stalder, Florian Haas, Patrik Bovey. – Wangen b.O.: Valdrin Orani, Florijan Perren, Kim Lân Ngo, Edon Llapashtica, Gianluca Iozzia, Eduard Lekaj, Fatlum Kastrati, Edon Morina, Albin Mehmeti, Mir Mohammad Kamwar, Ilber Nuhiji. – Verwarnungen: 43. Fatlum Kastrati, 56. Florian Haas, 66. Sandro Rikli, 92. Marcel Fankhauser, 92. Ali Halimi, 93. Albin Mehmeti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

