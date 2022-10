3. Liga, Gruppe 1 Wangen a.A. lässt sich von Bettlach kein Bein stellen Sieg für den Tabellenvierten: Wangen a.A. lässt am Sonntag zuhause beim 3:0 gegen Bettlach (Rang 12) nichts anbrennen. 31.10.2022, 22.33 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Mauro von Arx brachte in der 17. Minute die 1:0-Führung für Wangen a.A. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wangen a.A. stellte Yves Wälti in Minute 31 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jan Allemann in der 79. Minute, als er für Wangen a.A. zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wangen a.A. für Felix Barrer (11.) und David Eigenheer (25.). Bettlach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Wangen a.A. viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Wangen a.A. durchschnittlich 3.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bettlach ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 10).

Wangen a.A. rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 24 Punkte bedeuten Rang 3. Wangen a.A. hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wangen a.A. auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Blustavia. Diese Begegnung findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Bettlach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Bettlach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Attiswil kriegt es Bettlach als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Bettlach 3:0 (2:0) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 17. Eigentor (Mauro von Arx) 1:0.31. Yves Wälti 2:0. 79. Jan Allemann 3:0. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Jan Nguyen, Felix Barrer, Yves Wälti, David Eigenheer, Patrick Haas, Fabian Pfister, Raphael Stalder, Arel Yücetürk, Patrik Bovey, Andreas Trösch. – Bettlach: Tobias Gojnik, Luca Supper, Joel Marugg, Matthias Messerli, Mauro von Arx, Mitja Haring, Fabian Frick, Marco Fabbro, Manuel Ketels, Eric Kohler, Pascal Maritz. – Verwarnungen: 11. Felix Barrer, 25. David Eigenheer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 23:30 Uhr.

