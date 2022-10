3. Liga, Gruppe 1 Wangen a.A. gewinnt deutlich gegen Rüttenen Sieg für Wangen a.A.: Gegen Rüttenen gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:0. 10.10.2022, 04.31 Uhr

(chm)

In der 2. Minute gelang Patrik Bovey der Führungstreffer zum 1:0 für Wangen a.A. Per Penalty erhöhte Patrick Haas in der 25. Minute zum 2:0 für Wangen a.A. Luka Franic baute in der 56. Minute die Führung für Wangen a.A. weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Sandro Ruch, der in der 93. Minute die Führung für Wangen a.A. auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sven Fluri von Rüttenen erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Wangen a.A. den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Wangen a.A.: Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Wangen a.A. ist es der zweite Sieg in Serie. Wangen a.A. konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Wangen a.A. spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Riedholz (Platz 6). Die Partie findet am Donnerstag (13. Oktober) statt (20.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Nach der Niederlage büsst Rüttenen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Rüttenen war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Rüttenen geht es auswärts gegen FC Attiswil (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Rüttenen - FC Wangen a/A 0:4 (0:2) - Galmis, Rüttenen – Tore: 2. Patrik Bovey 0:1. 25. Patrick Haas (Penalty) 0:2.56. Luka Franic 0:3. 93. Sandro Ruch 0:4. – Rüttenen: Jan Lüthy, Sven Fluri, Jannick Aschwanden, Flurin Gasser, David Oetterli, Dorian Guido, Dominic Müller, Dominic Talos, David Emch, Enea von Arx, Philipp Schlup. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Jan Allemann, Fabian Pfister, Yves Wälti, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Jan Nguyen, Patrik Bovey, Raphael Stalder, Luka Franic, Redur Ibrahim. – Verwarnungen: 25. Sven Fluri.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 04:28 Uhr.

