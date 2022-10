3. Liga, Gruppe 1 Wangen a.A. bezwingt Attiswil Wangen a.A. behielt im Spiel gegen Attiswil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 22.10.2022, 20.51 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wangen a.A.: Patrik Bovey brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 60. Minute, als Cyril Uebersax für Attiswil traf. Das Tor von Raphael Stalder in der 63. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wangen a.A.

Mit seinem Tor in der 66. Minute brachte Fabian Pfister Wangen a.A. mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Jan Allemann baute in der 82. Minute die Führung für Wangen a.A. weiter aus (4:1). In der 94. Minute sorgte Roman Wyss noch für Resultatkosmetik für Attiswil. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Attiswil für Lukas Wyss (80.) und Pascal Walther (89.). Die einzige gelbe Karte bei Wangen a.A. erhielt: Felix Barrer (60.)

Wangen a.A. hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wangen a.A. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 4. Wangen a.A. hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Wangen a.A. zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Bettlach. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team HNK Croatia. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Attiswil 4:2 (1:0) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 13. Patrik Bovey 1:0. 60. Cyril Uebersax 1:1. 63. Raphael Stalder 2:1. 66. Fabian Pfister 3:1. 82. Jan Allemann 4:1. 94. Roman Wyss 4:2. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Sederic Wahlen, Felix Barrer, Jan Nguyen, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Fabian Pfister, Raphael Stalder, Arel Yücetürk, Patrik Bovey, Sandro Ruch. – Attiswil: Daniel Gaugler, Elia Forster, Florian Bohner, Pascal Frey, Pascal Walther, Lukas Wyss, Cyril Uebersax, Dario Emch, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Christoph Rüegger, Roman Wyss. – Verwarnungen: 60. Felix Barrer, 80. Lukas Wyss, 89. Pascal Walther.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 20:48 Uhr.

