4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten mit Sieg gegen Kestenholz – Zigmas Danila mit Siegtor Uskana Olten gewinnt am 09.05.2022, 13.22 Uhr

(chm)

Sonntag

zuhause gegen Kestenholz 4:3.

Den Auftakt machte Adriatik Zenunaj, der in der 9. Minute für Uskana Olten zum 1:0 traf. In der 29. Minute schoss Gentijan Bajrami Uskana Olten mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer für Kestenholz zum 1:2 kam in der 32. Minute. Verantwortlich dafür war Joël Meier.

Kestenholz glich in der 52. Minute aus. Torschütze war wiederum Joël Meier. Jan Wolf schoss Kestenholz in der 64. Minute zur 3:2-Führung. Zum Ausgleich für Uskana Olten traf Robert Berisha in der 67. Minute. In der 72. Minute schoss Zigmas Danila Uskana Olten in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Uskana Olten für Suhejb Mustafi (76.) und Argtim Saliu (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kestenholz, Christian Fernandez (28.) kassierte sie.

Uskana Olten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Uskana Olten hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Uskana Olten wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Wolfwil, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Kestenholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Kestenholz hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SV Alpha. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Kestenholz 4:3 (2:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 9. Adriatik Zenunaj 1:0. 29. Gentijan Bajrami (Penalty) 2:0.32. Joël Meier 2:1. 52. Joël Meier 2:2. 64. Jan Wolf 2:3. 67. Robert Berisha 3:3. 72. Zigmas Danila 4:3. – Uskana Olten: Ron Krasniqi, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Endrit Imeri, Gentijan Bajrami, Argtim Emini, Robert Berisha, Albert Berisha, Florentin Deari, Adriatik Zenunaj. – Kestenholz: Christian Fernandez, Manuel Bürgi, Florian Iseli, Adrian Wiemann, Jan Gerber, Sascha Brunner, Cédric Styner, Jan Wolf, Joël Meier, Felix Studer, Angelo Costantini. – Verwarnungen: 28. Christian Fernandez, 76. Suhejb Mustafi, 77. Argtim Saliu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

