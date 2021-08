4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten mit drei Punkten auswärts gegen Dulliken im ersten Spiel Sieg für Uskana Olten gegen Dulliken zum Saisonauftakt. Das Resultat: 4:2. 22.08.2021, 18.09 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Suhejb Mustafi in der 6. Minute. Er traf für Uskana Olten zum 1:0. In der 49. Minute baute Florentin Deari den Vorsprung für Uskana Olten auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Dulliken zum 1:2 kam in der 58. Minute. Verantwortlich dafür war Pier Luigi Nocera.

Nur vier Minuten nach dem Anschluss glich Pier Luigi Nocera das Spiel für Dulliken mit einem weiteren Treffer aus. Fetim Kastrati schoss Uskana Olten in der 71. Minute zur 3:2-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Kenan Tmava die Führung für Uskana Olten auf 4:2 erhöhte.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Dulliken. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Uskana Olten, Fatlum Aliu (55.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Uskana Olten auf dem vierten Rang. Das nächste Spiel trägt Uskana Olten zuhause gegen das stark gestartete Team FC Hägendorf aus. Das Spiel findet am 29. August statt (10.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Nach dem ersten Spiel steht Dulliken auf dem neunten Rang. Dulliken spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SV Alpha. Die Partie findet am 29. August statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Dulliken - FC Uskana Olten 2:4 (0:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 6. Suhejb Mustafi 0:1. 49. Florentin Deari 0:2. 58. Pier Luigi Nocera 1:2. 62. Pier Luigi Nocera 2:2. 71. Fetim Kastrati 2:3. 82. Kenan Tmava 2:4. – Dulliken: Fabian Wiessner, Noël Habegger, Roland Hagmann, Habeeb Banjo, David Künzi, Leonardo Phillip Andrade Lanz, Massimiliano Raso, Nurettin Özdemir, Sherif Kadrija, Brian Nyongesa, Joao Teca Levo Teca. – Uskana Olten: Isuf Emini, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Fetim Kastrati, Endrit Imeri, Adriatik Zenunaj, Kenan Tmava, Albin Bilalli, Suhejb Mustafi, Shkendim Asani, Gentijan Bajrami. – Verwarnungen: 19. Salvatore Cipriano, 47. Roberto Marino, 50. Roland Hagmann, 52. Habeeb Banjo, 55. Fatlum Aliu.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Härkingen - FC Kappel 4:1, SC Fulenbach - FC Wolfwil 3:4, FC Hägendorf - FC Olten 7:1, FC Dulliken - FC Uskana Olten 2:4

Tabelle: 1. FC Hägendorf 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. FC Härkingen 1/3 (4:1), 3. FC Oensingen 1/3 (4:1), 4. FC Uskana Olten 1/3 (4:2), 5. FC Wolfwil 1/3 (4:3), 6. FC Fortuna Olten 0/0 (0:0), 7. SV Alpha 0/0 (0:0), 8. SC Fulenbach 1/0 (3:4), 9. FC Dulliken 1/0 (2:4), 10. FC Kappel 1/0 (1:4), 11. FC Kestenholz 1/0 (1:4), 12. FC Olten 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:38 Uhr.