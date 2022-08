4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten holt gegen Kestenholz ersten Saisonsieg Erster Saisonsieg für Uskana Olten nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Sonntag zuhause beim 4:1 gegen Kestenholz zum ersten Mal drei Punkte geholt. 29.08.2022, 21.37 Uhr

(chm)

Gentijan Bajrami eröffnete in der 20. Minute das Skore, als er für Uskana Olten das 1:0 markierte. Nur vier Minute später traf Gentijan Bajrami erneut, so dass es in der 24. Minute 2:0 für Uskana Olten hiess. Kenan Tmava baute in der 29. Minute die Führung für Uskana Olten weiter aus (3:0).

Shkendim Asani baute in der 36. Minute die Führung für Uskana Olten weiter aus (4:0). Shkendim Asani traf per Elfmeter. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Patrick Niggli in der 65. Minute für Kestenholz auf 1:4.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Uskana Olten in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Die Offensive belegt mit 6 erzielten Toren Rang 2.

In der Tabelle verbessert sich Uskana Olten von Rang 6 auf 3. Das Team hat vier Punkte. Uskana Olten hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Uskana Olten geht es auf fremdem Terrain gegen FC Däniken-Gretzenbach (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (1. September) (20.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

In der Tabelle liegt Kestenholz weiterhin auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Kestenholz hat bisher nur verloren, nämlich zweimal.

Kestenholz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederbipp (Platz 8). Die Partie findet am 3. September statt (18.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Kestenholz 4:1 (4:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 20. Gentijan Bajrami 1:0. 24. Gentijan Bajrami 2:0. 29. Kenan Tmava 3:0. 36. Shkendim Asani (Penalty) 4:0.65. Patrick Niggli 4:1. – Uskana Olten: Ilir Musliu, Zigmas Danila, Fatlum Aliu, Fatlind Aliu, Kenan Tmava, Argtim Emini, Endrit Imeri, Bleon Ramadani, Shkendim Asani, Adriatik Zenunaj, Gentijan Bajrami. – Kestenholz: Canio Gervasi, Jérémy Frey, Sascha Brunner, Manuel Bürgi, Leon Bürgi, Luis Otter, Jan Gerber, Patrick Niggli, Mischa Suter, Angelo Costantini, Ben Erik Ackermann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 21:34 Uhr.