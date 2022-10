4. Liga, Gruppe 3 Uskana Olten entscheidet Spitzenspiel gegen Hägendorf für sich Uskana Olten reiht Sieg an Sieg: Gegen Hägendorf hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 30.10.2022, 19.27 Uhr

(chm)

Hägendorf ging zunächst in Führung, als Robin Flück in der 22. Minute traf. Dann glich aber Valdrin Orani (24.) für Uskana Olten aus. Shkendim Asani in der 49. Minute und Adriatik Zenunaj in der 57. Minute brachten Uskana Olten sodann 3:1 in Führung. Hägendorf kam in der 59. Minute auf ein Tor heran, als Robin Flück per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Hägendorf sah Yannick Zimmermann (34.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Yannick Zimmermann (29.) und Nick Furrer (93.). Uskana Olten kassierte vier gelbe Karten.

Die Offensive von Uskana Olten hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Uskana Olten unverändert. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Uskana Olten ist es der fünfte Sieg in Serie.

Uskana Olten spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Alpha (Platz 4). Die Partie findet am 19. März statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Hägendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 3. Hägendorf hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Hägendorf geht es auswärts gegen FC Kestenholz (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 18. März statt (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Uskana Olten 2:3 (1:1) - Breite, Hägendorf – Tore: 22. Robin Flück 1:0. 24. Valdrin Orani 1:1. 49. Shkendim Asani 1:2. 57. Adriatik Zenunaj 1:3. 59. Robin Flück (Penalty) 2:3. – Hägendorf: Nick Furrer, Joris Widmer, Mario Studer, Philipp Erni, Yannick Zimmermann, Noah Schenker, Ivan Krivic, Robin Flück, Aron Müller, Hrvoje Vrljic, Artak Papojan. – Uskana Olten: Ekrem Gulakoski, Isuf Emini, Fatlind Aliu, Florentin Deari, Ibrahim Susuri, Argtim Emini, Florent Asani, Shkendim Asani, Valdrin Orani, Bleon Ramadani, Adriatik Zenunaj. – Verwarnungen: 29. Yannick Zimmermann, 43. Adriatik Zenunaj, 43. Ibrahim Susuri, 45. Florent Asani, 87. Kenan Tmava, 93. Nick Furrer – Ausschluss: 34. Yannick Zimmermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 20:25 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.