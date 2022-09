4. Liga, Gruppe 1 Ugur Pozan führt Blustavia mit drei Toren zum Sieg gegen Gerlafingen Blustavia setzt seine Siegesserie auch gegen Gerlafingen fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 04.09.2022, 01.30 Uhr

(chm)

Ugur Pozan schoss Blustavia in der 14. Minute zur 1:0-Führung. Wiederum Ugur Pozan erhöhte in der 24. Minute auf 2:0 für Blustavia. Nur acht Minuten später traf Ugur Pozan erneut, so dass es in der 32. Minute 3:0 für Blustavia hiess.

Christian Oetterli baute in der 55. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (4:0). Christian Oetterli erzielte nur drei Minuten später auch das 5:0 für Blustavia.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Feriz Miftari von Gerlafingen erhielt in der 9. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Blustavia hat bislang häufig überzeugt: In drei Spielen hat sie total 16 Tore erzielt, was einem Schnitt von 5.3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Gerlafingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Blustavia von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Blustavia hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes tritt Blustavia in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Derendingen zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Gerlafingen rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 12. Das Team hat null Punkte. Gerlafingen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Gerlafingen zuhause und einmal auswärts.

Gerlafingen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Selzach a (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Gerlafingen - SC Blustavia 0:5 (0:3) - Kirchacker, Gerlafingen – Tore: 14. Ugur Pozan 0:1. 24. Ugur Pozan 0:2. 32. Ugur Pozan 0:3. 55. Christian Oetterli 0:4. 58. Christian Oetterli 0:5. – Gerlafingen: Alexander Bütler, Danilo Rubino, Giuseppe Solimena, Feriz Miftari, Philip Mathys, Tiyan Gügüs, Syart Spaiu, Yohannes Tesfamichael, Deniz Gönder, Nicolas Isch, Dario Schneider. – Blustavia: Kastriot Uka, Arian Gashi, Gökten Figenergül, Giovanni Tesoro, Jonathan Orlandi, Marwane Bazain, Christian Oetterli, Giuliano Bertelle, Ahmad Alshmare, Ugur Pozan, Volkan Bingöl. – Verwarnungen: 9. Feriz Miftari.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 01:27 Uhr.

