4. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Lommiswil gegen Solothurn – Entscheidung in der Schlussminute Überraschender Sieg für Lommiswil: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Solothurn (3. Rang) zuhause 3:2 geschlagen. 15.05.2022, 19.51 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Lommiswil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Lukas Rindlisbacher.

Zum Auftakt der Partie hatte Ronny Salzmann sein Team in der 30. Minute in Führung geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 40. Minute, als Ishak Abderrahman für Solothurn traf. Ishak Abderrahman war auch gleich für die 2:1-Führung (51. Minute) für Solothurn verantwortlich. In der 83. Minute traf Manuel Güggi für Lommiswil zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Solothurn sah Ajmal Ghulam Jailani (69.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Lommiswil erhielten Raphael Vogt (37.) und Lukas Rindlisbacher (93.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Lommiswil. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 8. Für Lommiswil ist es der zweite Sieg in Serie. Lommiswil siegte zudem erstmals auswärts.

Für Lommiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen Türkischer SC Solothurn a (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 22. Mai statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Solothurn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Solothurn erstmals wieder.

Für Solothurn geht es zuhause gegen FC Gerlafingen (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Solothurn 3:2 (1:1) - Fussballplatz Weiher, Lommiswil – Tore: 30. Ronny Salzmann 1:0. 40. Ishak Abderrahman 1:1. 51. Ishak Abderrahman 1:2. 83. Manuel Güggi 2:2. 93. Lukas Rindlisbacher 3:2. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Raphael Vogt, Jonas Schwertfeger, Marc Sauter, Aron Herrmann, Nico Schläppi, Gian Fabio Schlunegger, Florian Vogt, Janick Suludere, Matthias Vogt, Ronny Salzmann. – Solothurn: Saeed Farkondeh, Jonathan Orlandi, Timon Stupp, Cedric Schenk, Luca Spadaccini, Alli Mohammed, Eric Lüthi, Blenor Reci, Edis Aziri, Ajmal Ghulam Jailani, Ishak Abderrahman. – Verwarnungen: 37. Raphael Vogt, 93. Lukas Rindlisbacher – Ausschluss: 69. Ajmal Ghulam Jailani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 19:48 Uhr.