3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Flumenthal gegen Kestenholz – Nico Maritz mit Siegtor Flumenthal hat am Samstag gegen Kestenholz die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 3:2. 10.04.2022, 20.23 Uhr

Die Entscheidung fiel in der 72. Minute, als Nico Maritz den Treffer zum 3:2 für Flumenthal erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Timo Grossenbacher in der 30. Minute für Flumenthal geschossen. Zum Ausgleich für Kestenholz traf Lukas Hauri in der 32. Minute. Das Tor von Joël Meier in der 54. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Kestenholz. In der 67. Minute traf Nico Maritz für Flumenthal zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Flumenthal erhielt: Christof Schönenberger (96.) eine Verwarnung gab es für Kestenholz, nämlich für Mike Uebelhart (96.).

Kestenholz lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Flumenthal. Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 2).

Flumenthal machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 9. Flumenthal hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Flumenthal konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Flumenthal tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Hägendorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Nach der Niederlage büsst Kestenholz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 4. Kestenholz hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kestenholz tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wangen a/A an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (12. April) (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: SC Flumenthal - FC Kestenholz 3:2 (1:1) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 30. Timo Grossenbacher 1:0. 32. Lukas Hauri 1:1. 54. Joël Meier 1:2. 67. Nico Maritz 2:2. 72. Nico Maritz 3:2. – Flumenthal: Colin Henzi, Veton Avduli, Christof Schönenberger, David Huber, Reto Marti, Marlon Bachl, Til Nordmann, Ramazan Vejseli, Nicolas Müller, Timo Grossenbacher, Nico Maritz. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Remo Flury, Fabian Von Arx, Tim Gerber, Jan Wolf, Felix Studer, Simon Meier, Mike Uebelhart, Lukas Hauri, Nik Gerber. – Verwarnungen: 96. Christof Schönenberger, 96. Mike Uebelhart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

