4. Liga, Gruppe 1 Türkischer SC sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Bellach Im Spiel zwischen Bellach und Türkischer SC gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 11.09.2022, 20.39 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Miran Junuzi traf in der 1. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Serhat Daniskan in der 81. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bellach erhielten Dagmawi Kana (57.) und Loik Spahni (80.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkischer SC, Oguzhan Ince (57.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Bellach zu den Besten: Total liess das Team 7 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 2).

Bellach rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat fünf Punkte. Bellach hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bellach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Gerlafingen (Platz 10). Diese Begegnung findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Türkischer SC verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Türkischer SC hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Türkischer SC wartet im nächsten Spiel zuhause das achtplatzierte Team FC Bettlach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Bellach - Türkischer SC Solothurn a 1:1 (1:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 1. Miran Junuzi 1:0. 81. Serhat Daniskan (Penalty) 1:1. – Bellach: Loik Spahni, Leonis Bajraktaraj, Faredin Hetemi, Sven Müller, Arbnor Tmava, Deniz Mustafi, Miran Junuzi, Gjelbrim Elezi, Ilaz Gashi, Tyron Nünlist, Dagmawi Kana. – Türkischer SC: Nuri Sen, Berkay Seyban, Furkancan Ada, Sinan Ückilinc, Murat Yüksekkaya, Ahmet Can Korkut, Orkun Demiral, Mehmet Zeyni Erbek, Emrah Daniskan, Arda Dönmez, Oguzhan Ince. – Verwarnungen: 57. Dagmawi Kana, 57. Oguzhan Ince, 80. Loik Spahni.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

