4. Liga, Gruppe 2 Türkischer SC setzt Siegesserie auch gegen Wiedlisbach fort – Siegtreffer in 88. Minute Türkischer SC setzt seine Siegesserie auch gegen Wiedlisbach fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 23.10.2022, 02.34 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Türkischer SC gelang Mücahit Arslan in der 88. Minute. In der 48. Minute hatte Mücahit Arslan Türkischer SC in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wiedlisbach fiel in der 70. Minute durch Daniel Canonica.

Bei Wiedlisbach erhielten Angelo Corea (73.), Joel Schmitz (94.) und Daniel Canonica (95.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Türkischer SC, nämlich für Murat Akyüz (40.).

Keine Änderung in der Tabelle für Türkischer SC: Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Für Türkischer SC ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Türkischer SC geht es auf fremdem Terrain gegen FC Subingen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Nach der Niederlage büsst Wiedlisbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 10. Wiedlisbach hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wiedlisbach trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Selzach b (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Wiedlisbach 2:1 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 48. Mücahit Arslan (Penalty) 1:0.70. Daniel Canonica 1:1. 88. Mücahit Arslan (Penalty) 2:1. – Türkischer SC: Emre Genc, Kerem Berber, Bedir Polat, Murat Akyüz, Chris Kabeya, Nils Dudar, Armend Bediji, Yusuf Camkiran, Arda Dönmez, Can Simsir, Mücahit Arslan. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Srdjan Vrecic, Dominik Dietrich, Angelo Corea, Jonas Keller, Morhaf Alnhlawe, Joel Schmitz, Dominik Spina, Michael Nguyen, Rinor Jashari, Daniel Canonica. – Verwarnungen: 40. Murat Akyüz, 73. Angelo Corea, 94. Joel Schmitz, 95. Daniel Canonica.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 02:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.