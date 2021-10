4. Liga, Gruppe 2 Türkischer SC mit drei Punkten auswärts gegen Halten – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Türkischer SC: Gegen Halten gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2. 23.10.2021, 23.31 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Türkischer SC: Bedir Polat brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Per Penalty erhöhte Ensar Ciftci in der 22. Minute zum 2:0 für Türkischer SC. Dank dem Treffer von Philip Hohl (44.) reduzierte sich der Rückstand für Halten auf ein Tor (1:2).

Per Penalty erhöhte Ensar Ciftci in der 49. Minute zum 3:1 für Türkischer SC. Der Anschlusstreffer für Halten zum 2:3 kam in der 52. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Jost. In der 84. Minute sorgte Tolunay Yildiz für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Türkischer SC.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Halten erhielten Michel Steiner (34.) und Philip Hohl (59.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Türkischer SC.

Türkischer SC hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Türkischer SC um einen Platz nach vorne. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Türkischer SC hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Türkischer SC daheim mit FC Klus-Balsthal (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Halten einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 4. Halten hat bisher sechsmal gewonnen und viermal verloren.

Für Halten geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wiedlisbach (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (20.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: HSV Halten - Türkischer SC Solothurn b 2:4 (1:3) - Spiegelberg, Halten – Tore: 6. Bedir Polat 0:1. 22. Ensar Ciftci (Penalty) 0:2.44. Philip Hohl 1:2. 49. Ensar Ciftci (Penalty) 1:3.52. Simon Jost 2:3. 84. Tolunay Yildiz 2:4. – Halten: Hakan Brand, Patrick Eyer, Yannick Schumacher, Claude Hohl, Matthias Stampfli, Cyrill Jacques, Mathias Müller, Michel Steiner, Noel Hug, Philip Hohl, Simon Jost. – Türkischer SC: Serhat Daniskan, Altaj Zulfi, Bedir Polat, Tolunay Yildiz, Murat Akyüz, Yunus Özkaynak, Qëndrim Elezi, Ensar Ciftci, Ahmet Can Korkut, Orhan Zulfi, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 34. Michel Steiner, 59. Philip Hohl.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Mümliswil - FC Post Solothurn 2:0, FC Luterbach - FC Riedholz 3:0, HSV Halten - Türkischer SC Solothurn b 2:4, FC Zuchwil - FC Subingen 2:5

Tabelle: 1. FC Attiswil 9 Spiele/25 Punkte (37:9). 2. FC Luterbach 10/24 (24:16), 3. Türkischer SC Solothurn b 10/20 (32:16), 4. HSV Halten 10/18 (32:24), 5. FC Subingen 10/14 (13:23), 6. FC Mümliswil 10/13 (21:18), 7. FC Wiedlisbach 9/12 (20:20), 8. FC Welschenrohr 10/11 (15:20), 9. FC Post Solothurn 10/11 (15:20), 10. FC Klus-Balsthal 10/11 (13:18), 11. FC Riedholz 10/5 (17:33), 12. FC Zuchwil 10/5 (17:39).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 23:29 Uhr.

