4. Liga, Gruppe 2 Türkischer SC holt sich drei Punkte gegen Superga 1957 Türkischer SC gewinnt am Samstag zuhause gegen Superga 1957 3:1. 02.10.2022, 18.56 Uhr

(chm)

Can Simsir eröffnete in der 27. Minute das Skore, als er für Türkischer SC das 1:0 markierte. Enea Martinetz glich in der 45. Minute für Superga 1957 aus. Es hiess 1:1. Mücahit Arslan erzielte in der 65. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Türkischer SC. Mit einem weiteren Tor sorgte Mücahit Arslan in der 85. Minute für das 3:1 für Türkischer SC.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Superga 1957 für Jonus Kurtishi (19.) und Alessio Alesi (83.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Türkischer SC, Chris Kabeya (19.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Superga 1957 ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Türkischer SC um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 4. Für Türkischer SC ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Türkischer SC in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Selzach b. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Superga 1957 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Für Superga 1957 ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Superga 1957 gingen unentschieden aus. Superga 1957 verlor zudem erstmals zuhause.

Superga 1957 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Post Solothurn (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - ASI Superga 1957 3:1 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 27. Can Simsir 1:0. 45. Enea Martinetz 1:1. 65. Mücahit Arslan 2:1. 85. Mücahit Arslan 3:1. – Türkischer SC: Murat Abbasi, Murat Akyüz, Kerem Berber, Bedir Polat, Ahmet Can Korkut, Chris Kabeya, Can Simsir, Berat Argun, Armend Bediji, Yusuf Camkiran, Mücahit Arslan. – Superga 1957: Leonardo Ballacchino, Vincenzo Zarbo, Robert Petrovic, Jean Pierre Zarbo, Franco Guarino, Raphael Strebel, Enea Martinetz, Giulio Caputo, Jonus Kurtishi, Gianfranco Gigliotti, Patrik Manganiello. – Verwarnungen: 19. Jonus Kurtishi, 19. Chris Kabeya, 83. Alessio Alesi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 14:02 Uhr.

