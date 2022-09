4. Liga, Gruppe 2 Türkischer SC gewinnt klar gegen Mümliswil Türkischer SC gewinnt am Freitag auswärts gegen Mümliswil 3:0. 24.09.2022, 08.27 Uhr

In der 6. Minute gelang Mücahit Arslan der Führungstreffer zum 1:0 für Türkischer SC. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Türkischer SC stellte Can Simsir in Minute 34 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Armend Bediji in der 84. Minute, als er für Türkischer SC zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Türkischer SC kassierte vier gelbe Karten. Bei Mümliswil erhielten Tobias Glatzfelder (52.), Fabian Bader (65.) und Damian Ackermann (93.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Türkischer SC: Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 5. Türkischer SC hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Türkischer SC geht es zuhause gegen ASI Superga 1957 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Mümliswil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mümliswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Selzach b (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (13.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Mümliswil - Türkischer SC Solothurn b 0:3 (0:2) - Brühl, Mümliswil – Tore: 6. Mücahit Arslan 0:1. 34. Can Simsir 0:2. 84. Armend Bediji 0:3. – Mümliswil: Fabian Minder, Mirco Allemann, Damian Ackermann, Patrick Wehrli, Sebastian Gisler, Roger Wehrli, Dominik Dubach, Tobias Glatzfelder, Mirco Eggenschwiler, Fabian Bader, Ryan Disler. – Türkischer SC: Selim Genc, Otto Dedding, Bedir Polat, Ahmet Can Korkut, Chris Kabeya, Nils Dudar, Armend Bediji, Achim Razoare, Murat Akyüz, Can Simsir, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 52. Tobias Glatzfelder, 59. Rafael Dudar, 59. Slobodan Banjalic, 65. Fabian Bader, 79. Bedir Polat, 89. Armend Bediji, 93. Damian Ackermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 08:24 Uhr.

