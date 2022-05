4. Liga, Gruppe 1 Türkischer SC beendet Niederlagenserie gegen Leuzigen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Nach drei Niederlagen in Serie hat Türkischer SC am Samstag gegen Leuzigen einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 4:0. 17.05.2022, 12.41 Uhr

Haydar Gökgül schoss Türkischer SC in der 58. Minute zur 1:0-Führung. Arda Dönmez erhöhte in der 72. Minute zur 2:0-Führung für Türkischer SC. Durch ein Eigentor (Silvan Bläsi) erhöhte sich in der 75. Minute die Führung für Türkischer SC weiter auf 3:0. Haydar Gökgül schoss das 4:0 (84. Minute) für Türkischer SC und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Türkischer SC erhielten Haydar Gökgül (17.) und Furkan Dagci (39.) eine gelbe Karte. Bei Leuzigen erhielten Roy Affolter (69.) und Donato Pizzolante (83.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Leuzigen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 7).

Türkischer SC gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. 14 Punkte bedeuten Rang 11. Es macht einen Platz gut. Türkischer SC hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Türkischer SC geht es zuhause gegen FC Lommiswil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 22. Mai statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Durch die Niederlage wird Leuzigen ans Tabellenende durchgereicht. Das Team hat nach 19 Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Leuzigen war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Leuzigen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bellach (Platz 9). Die Partie findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - FC Leuzigen 4:0 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 58. Haydar Gökgül 1:0. 72. Arda Dönmez 2:0. 75. Eigentor (Silvan Bläsi) 3:0.84. Haydar Gökgül 4:0. – Türkischer SC: Emre Genc, Kaan Altintac, Sinan Ückilinc, Ahmet Can Korkut, Murat Yüksekkaya, Kerem Yildiz, Arda Dönmez, Oguzhan Ince, Muhammed Kurdoglu, Haydar Gökgül, Furkan Dagci. – Leuzigen: Ray Ruch, Valerian Mollet, Silvan Bläsi, Jan Sollberger, Marco Wyss, Alpha Barry, Yegor Vladymyrov, Felix Hesse, Sujeethan Baskaran, Marco Rosario Renda, Roy Affolter. – Verwarnungen: 17. Haydar Gökgül, 39. Furkan Dagci, 69. Roy Affolter, 83. Donato Pizzolante.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

