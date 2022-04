4. Liga, Gruppe 3 - Torloses Remis zwischen Hägendorf und Dulliken

Wahl-Kommentar Le Pen kommt Macron näher: Kann das Undenkbare jetzt in Frankreich geschehen?

Amtsinhaber Emmanuel Macron landet in der ersten Runde er Präsidentschaftswahl zwar auf Platz 1 - mit rund 28 Prozent der Stimmen. Doch die Rechtsaussen-Kandidatin liegt nur 4 Prozentpunkte zurück. Wenn Macron sich nicht mit aller Energie in den Wahlkampf stürzt, könnte ein Putin-Versteher in Paris an die Macht kommen.