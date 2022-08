3. Liga, Gruppe 2 Tor von Luigi Abbagnale sichert Fortuna Olten das Unentschieden gegen Oensingen Das Resultat zwischen Oensingen und Fortuna Olten lautet 3:3. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison. 28.08.2022, 22.43 Uhr

Oensingen ging durch Tore von Stefan Ostroglav (9., 24.) und Daniel Frimpong (19.) bis in die 24. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Oensingen.

Doch dann begann die Aufholjagd von Fortuna Olten. Luigi Abbagnale (38. Minute) liess Fortuna Olten auf 1:3 herankommen. Nur ein Minuten später traf Luigi Abbagnale erneut. Sein Tor brachte Fortuna Olten in der 39. Minute auf ein Tor heran. Kurz vor Schluss, in der 82. Minute, traf Luigi Abbagnale für Fortuna Olten zum 3:3-Ausgleich. Er traf damit bereits zum dritten Mal in der Partie.

Bei Fortuna Olten erhielten Fetim Kastrati (25.), Luigi Abbagnale (60.) und Jose Garcia Dos Santos (73.) eine gelbe Karte. Bei Oensingen erhielten Stefan Ostroglav (32.) und Dzenan Isovic (68.) eine gelbe Karte.

Oensingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 6. Oensingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Niederbipp an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Fortuna Olten reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Für Fortuna Olten geht es in einem Heimspiel gegen FC Subingen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Oensingen - FC Fortuna Olten 3:3 (3:2) - Bechburg, Oensingen – Tore: 9. Stefan Ostroglav 1:0. 19. Daniel Frimpong 2:0. 24. Stefan Ostroglav 3:0. 38. Luigi Abbagnale 3:1. 39. Luigi Abbagnale 3:2. 82. Luigi Abbagnale 3:3. – Oensingen: Dzenan Isovic, Jeremy Pfister, Artan Berisha, Michele Intelisano, Albin Rexhepi, Jonas Heller, Stefan Ostroglav, Ahmet Mumdzic, Emir Avdulovic, Daniel Frimpong, Elvedin Bogucanin. – Fortuna Olten: Fatlum Huruglica, Arxhend Halimi, Flamur Elshani, Dardan Susuri, Fetim Kastrati, Valerio Curatolo, Mostafa Hasan, Jose Garcia Dos Santos, Luigi Abbagnale, Gianluca Marino, Besmir Bajrami. – Verwarnungen: 25. Fetim Kastrati, 32. Stefan Ostroglav, 60. Luigi Abbagnale, 68. Dzenan Isovic, 73. Jose Garcia Dos Santos.

