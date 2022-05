2. Liga Tor von Leonardo Baschung sichert Subingen das Unentschieden gegen Klus-Balsthal Je ein Punkt für Klus-Balsthal und Subingen: Die Teams trennen sich 2:2 02.05.2022, 01.30 Uhr

Subingen geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 88. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Klus-Balsthal: Denis Kostadinovic brachte seine Mannschaft in der 19. Minute 1:0 in Führung. Per Elfmeter glich Peter Csima das Spiel in der 39. Minute für Subingen wieder aus. Marco Scherrer schoss Klus-Balsthal in der 40. Minute zur 2:1-Führung.

Kurz vor Schluss schaffte Subingen noch den Ausgleich, als Leonardo Baschung in der 88. Minute erfolgreich war.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Klus-Balsthal sah Borislav Jankovic (53.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Eredit Hoxhaj (23.), Borislav Jankovic (26.) und Zoran Andric (38.). Gelbe Karten gab es bei Subingen für Pascal Schwaller (70.) und Florian Gasche (78.).

Klus-Balsthal bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 10. Klus-Balsthal hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Klus-Balsthal wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Bellach, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 6. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Subingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Lommiswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Subingen 2:2 (2:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 19. Denis Kostadinovic 1:0. 39. Peter Csima (Penalty) 1:1.40. Marco Scherrer 2:1. 88. Leonardo Baschung 2:2. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Borislav Jankovic, Mostapha El Ouahmani, Florim Bilalli, Luca Kamber, Skender Zeqiri, Marco Scherrer, Reto Uebelhart, Kosta Milosevic, Eredit Hoxhaj, Denis Kostadinovic. – Subingen: Pascal Schwaller, Selcuk Cubuk, Peter Csima, Florian Gasche, Nikola Vodic, Simon Sterki, Benjamin Brunner, Raphael Gasche, Luca Cappelli, Sascha Pauli, Fabian Kummer. – Verwarnungen: 23. Eredit Hoxhaj, 26. Borislav Jankovic, 38. Zoran Andric, 70. Pascal Schwaller, 78. Florian Gasche – Ausschluss: 53. Borislav Jankovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.