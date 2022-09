Frauen 2. Liga Therwil sorgt bei Blustavia für Überraschung Therwil hat am Mittwoch gegen Blustavia die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 3:1. 14.09.2022, 23.49 Uhr

(chm)

Anika Locher eröffnete in der 25. Minute das Skore, als sie für Therwil das 1:0 markierte. Mit einem weiteren Tor sorgte Anika Locher in der 44. Minute für das 2:0 für Therwil. Der Anschlusstreffer für Blustavia zum 1:2 kam in der 46. Minute. Verantwortlich dafür war Romina Vogel. Mit dem 3:1 für Therwil schoss Amélie Bütikofer das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Therwil erhielten Sarah Leutwyler (58.) und Isabelle Aebi (81.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Blustavia, nämlich für Michelle Falk (69.).

Die Offensive von Therwil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Therwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Therwil ist es der zweite Sieg in Serie. Therwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Therwil geht es auf fremdem Terrain gegen SV Sissach (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach der Niederlage büsst Blustavia einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Blustavia hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es zuhause gegen SV Sissach (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Therwil - SC Blustavia 3:1 (2:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 25. Anika Locher 1:0. 44. Anika Locher 2:0. 46. Romina Vogel 2:1. 75. Amélie Bütikofer 3:1. – Therwil: Amel Rayen Arrad, Delia Oeschger, Sarah Reinprecht, Sarah Leutwyler, Xenia Schumacher, Rahel Käser, Fabienne Grogg, Anika Locher, Amélie Bütikofer, Alexandra Walther, Isabelle Aebi. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Kiara Kralj, Elin Bogaert, Roberta Meyer, Mara Friedli, Michelle Falk, Joëlle Henzi, Romina Vogel, Emine Musa, Lea Leiser. – Verwarnungen: 58. Sarah Leutwyler, 69. Michelle Falk, 81. Isabelle Aebi.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2022 23:46 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.