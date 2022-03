Frauen 2. Liga Therwil siegt gegen Sissach dank Matchwinner Isabelle Brosi Therwil gewinnt am Samstag auswärts gegen Sissach 3:2. 20.03.2022, 17.29 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Isabelle Brosi für Therwil. In der 9. Minute traf sie zum 1:0. Therwil baute in der 20. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Isabelle Brosi. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Der Anschlusstreffer für Sissach zum 1:2 kam in der 57. Minute. Verantwortlich dafür war Maria Enz.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Therwil stellte nochmals Isabelle Brosi in Minute 67 her. Tamara Zimmermann erzielte in der 76. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Sissach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Therwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Therwil durchschnittlich 3.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Therwil: 21 Punkte bedeuten Rang 5. Therwil hat bisher siebenmal gewonnen und viermal verloren.

Für Therwil geht es daheim gegen FC Solothurn Frauen (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Sissach hat bisher sechsmal gewonnen und fünfmal verloren.

Sissach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Entfelden (Platz 8). Diese Begegnung findet am 26. März statt (18.30 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: SV Sissach - FC Therwil 2:3 (0:2) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 9. Isabelle Brosi 0:1. 20. Isabelle Brosi (Penalty) 0:2.57. Maria Enz 1:2. 67. Isabelle Brosi 1:3. 76. Tamara Zimmermann 2:3. – Sissach: Fabienne Saladin, Vanessa Küng, Michelle Kohler, Fiona Thomann, Mara Lessa, Fabiana Brischetto, Ramona Hasler, Tamara Zimmermann, Jamie Barth, Maria Enz, Luana Pricoli. – Therwil: Sira Schwarz, Andrea Frei, Sarah Reinprecht, Anna von Flüe, Sarah Leupi, Maureen Studer, Fabienne Grogg, Céline Leisinger, Rahel Käser, Isabelle Brosi, Anika Locher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Schwarz-Weiss - FC Entfelden 7:0, FC Solothurn Frauen - FC Baden 1897 0:5, SC Blustavia - FC Allschwil 5:3, SV Sissach - FC Therwil 2:3

Tabelle: 1. FC New Stars Basel 1934 10 Spiele/30 Punkte (76:10). 2. FC Schwarz-Weiss 11/28 (36:14), 3. SC Blustavia 11/22 (40:20), 4. FC Baden 1897 11/22 (42:21), 5. FC Therwil 11/21 (43:29), 6. SV Sissach 11/18 (28:28), 7. FC Attiswil 10/12 (24:30), 8. FC Entfelden 11/10 (12:48), 9. FC Allschwil 11/9 (33:41), 10. FC Solothurn Frauen 11/3 (13:53), 11. FC Villmergen 1 10/0 (7:60), 12. FC Niederbipp a 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 18:25 Uhr.