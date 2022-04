Frauen 2. Liga Therwil setzt Siegesserie auch gegen Allschwil fort Therwil setzt seine Siegesserie auch gegen Allschwil fort. Das 4:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 10.04.2022, 15.42 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Nina Schnell in der 1. Minute. Sie traf für Therwil zum 1:0. Mit einem weiteren Tor sorgte Nina Schnell in der 54. Minute für das 2:0 für Therwil. Heidi Hertig baute in der 69. Minute die Führung für Therwil weiter aus (3:0).

Nicole Nyfeler verkürzte in der 71. Minute den Rückstand von Allschwil auf 1:3. Andrea Frei baute in der 75. Minute die Führung für Therwil weiter aus (4:1). In der 82. Minute sorgte Nina Meyer noch für Resultatkosmetik für Allschwil. Sie traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Therwil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Allschwil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 48 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Therwil: 30 Punkte bedeuten Rang 4. Therwil hat bisher zehnmal gewonnen und viermal verloren.

Für Therwil geht es auswärts gegen FC Attiswil (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 24. April statt (13.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Allschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Entfelden (Platz 7). Das Spiel findet am 24. April statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Therwil - FC Allschwil 4:2 (1:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 1. Nina Schnell 1:0. 54. Nina Schnell 2:0. 69. Heidi Hertig 3:0. 71. Nicole Nyfeler 3:1. 75. Andrea Frei 4:1. 82. Nina Meyer 4:2. – Therwil: Sira Schwarz, Andrea Frei, Sarah Reinprecht, Hanna Broman, Anna von Flüe, Rahel Käser, Fabienne Grogg, Heidi Hertig, Maureen Studer, Nina Schnell, Isabelle Brosi. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Janine Roth, Laura Scandaglia, Selina Marinas Gisler, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Natalija Kramar, Nicole Nyfeler, Michèle Fluri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

