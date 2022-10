Frauen 2. Liga Therwil bezwingt Solothurn Frauen Sieg für Therwil: Gegen Solothurn Frauen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 6:0. 17.10.2022, 00.35 Uhr

Gleichstand war in der 18. Minute hergestellt: Gina Bellabarba traf für Solothurn. Das Tor von Anika Locher in der 19. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Therwil. Anika Locher war es auch, die in der 36. Minute Therwil weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. In der 55. Minute baute Miriam Stampfli den Vorsprung für Solothurn auf zwei Tore aus (0:2). Therwil erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Isabelle Aebi weiter auf 3:0.

Solothurn erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Gina Bellabarba weiter auf 0:3.

Therwil erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Amélie Bütikofer weiter auf 4:0. Rahel Käser baute in der 71. Minute die Führung für Therwil weiter aus (5:0). Nathalie Straub baute in der 86. Minute die Führung für Therwil weiter aus (6:0).

Solothurn erhöhte in der 89. Minute seine Führung wiederum durch Gina Bellabarba weiter auf 0:6.

Nadia Nyffeler schoss das 0:6 (92. Minute) für Solothurn und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Therwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9. Therwil hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Therwil geht es in einem Heimspiel gegen Gäu Selection (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Mit der Niederlage rückt Solothurn Frauen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 8. Solothurn Frauen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Solothurn Frauen verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Solothurn Frauen wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team SC Blustavia, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Telegramm: FC Therwil - FC Solothurn Frauen 6:5 (2:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 18. Gina Bellabarba 0:0. 19. Anika Locher 1:0. 36. Anika Locher 2:0. 55. Miriam Stampfli 2:0. 58. Isabelle Aebi 3:0. 63. Gina Bellabarba 3:0. 65. Amélie Bütikofer 4:0. 71. Rahel Käser 5:0. 86. Nathalie Straub 6:0. 89. Gina Bellabarba 6:0. 92. Nadia Nyffeler 6:0. – Therwil: Delia Oeschger, Sarah Reinprecht, Sarah Leutwyler, Anna von Flüe, Jeanine Roth, Rahel Käser, Fabienne Grogg, Heidi Hertig, Amélie Bütikofer, Nathalie Straub, Anika Locher. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Vivienne Hardiman, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Nathalie Mauch, Aline Vifian, Aliya Arrigoni, Noelle Andres, Janina Kaiser, Gina Bellabarba, Leonie Alder. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

