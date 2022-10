4. Liga, Gruppe 2 Superga 1957 sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Wolfwil 2:2 lautet das Resultat zwischen Superga 1957 und Wolfwil. Die Teams teilen sich die Punkte. 24.10.2022, 15.20 Uhr

(chm)

Wolfwil verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 85. Minute einen Treffer von Tony Masi zuliess. Dieser rettete damit Superga 1957 einen Punkt. In der 46. Minute hatte Jonus Kurtishi zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand stellte Philip Truffer durch seinen Treffer für Wolfwil in der 72. Minute her. Das Tor von Mohssine El Majjodi in der 77. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wolfwil.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Robert Petrovic von Superga 1957 erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

Das Unentschieden bedeutet für Superga 1957 einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Superga 1957 hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Superga 1957 in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Haltener SV. Die Partie findet am Donnerstag (27. Oktober) statt (20.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Wolfwil bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 23 Punkte. Wolfwil hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Biberist (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: ASI Superga 1957 - FC Wolfwil 2:2 (0:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 46. Jonus Kurtishi 1:0. 72. Philip Truffer 1:1. 77. Mohssine El Majjodi 1:2. 85. Tony Masi (Penalty) 2:2. – Superga 1957: Kevin Herrli, Vincenzo Zarbo, Luca Miracola, Robert Petrovic, Jean Pierre Zarbo, Jonus Kurtishi, Patrik Manganiello, Fabio Mannori, Tony Masi, Enea Martinetz, Marko Stankovic. – Wolfwil: Luca Kissling, Lukas Bruder, Fabian Erni, Valentin Hirt, Alexander Gjokaj, Jannik Leber, Nick Ackermann, Nick Glauser, Philip Truffer, Giuseppe De Matteis, Pascal Mäder. – Verwarnungen: 72. Robert Petrovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:22 Uhr.

