4. Liga, Gruppe 2 Subingen und Post Solothurn spielen Remis 1:1 lautet das Resultat zwischen Subingen und Post Solothurn. Die Teams teilen sich die Punkte. 24.04.2022, 01.40 Uhr

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Subingen zum 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 53. Minute traf Gabriel Stampfli für Subingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Subingen für Marco Flury (29.) und Gabriel Stampfli (77.). Keine einzige Karte erhielt Post Solothurn.

Keine Änderung in der Tabelle für Subingen: Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 5. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Subingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Riedholz (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (13.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Das Unentschieden bringt Post Solothurn in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Post Solothurn hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Post Solothurn zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Attiswil. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Subingen - FC Post Solothurn 1:1 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 48. Rohat Er 0:1. 53. Gabriel Stampfli 1:1. – Subingen: Marco Bobst, Gianluca Ferrante, Roger Niggli, Simon Zimmermann, Sven Schläfli, Daniel Flury, Marco Flury, Yannis Gasche, Christian Moser, Noé Cardinaux, Gabriel Stampfli. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Valentin Batzli, Dario Binggeli, John Nadesamoorthy, Mostafa Saeidi, Gian Marco Supino, Piraveen Pararajasingam, Silvan Rudolf von Rohr, Armend Bediji, Rohat Er. – Verwarnungen: 29. Marco Flury, 77. Gabriel Stampfli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 01:37 Uhr.