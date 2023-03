3. Liga, Gruppe 2 Subingen stolpert gegen Fortuna Olten Überraschender Sieg für Fortuna Olten: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Subingen (6. Rang) auswärts 3:2 geschlagen. Zugleich war es für Fortuna Olten im 14. Spiel der erste Sieg der Saison. 27.03.2023, 08.43 Uhr

(chm)

Enis Ademovic eröffnete in der 2. Minute das Skore, als er für Fortuna Olten das 1:0 markierte. Nur neun Minute später traf Enis Ademovic erneut, so dass es in der 11. Minute 2:0 für Fortuna Olten hiess. Die 42. Minute brachte für Subingen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Michael Balmer.

Mostafa Hasan sorgte in der 54. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Fortuna Olten. Manuel Nützi brachte Subingen in der 73. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fortuna Olten erhielten Ikram Abduramani (55.) und Jose Garcia Dos Santos (80.) eine gelbe Karte. Subingen blieb ohne Karte.

Fortuna Olten verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Fünf Punkte bedeuten Rang 12. Der erste Sieg der Saison für Fortuna Olten folgt nach elf Niederlagen und zwei Unentschieden.

Fortuna Olten trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Welschenrohr (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Mit der Niederlage rückt Subingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 7. Für Subingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Auf Subingen wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team FC Niederbipp, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Subingen - FC Fortuna Olten 2:3 (1:2) - Affolter, Subingen – Tore: 2. Enis Ademovic 0:1. 11. Enis Ademovic 0:2. 42. Michael Balmer 1:2. 54. Mostafa Hasan 1:3. 73. Manuel Nützi 2:3. – Subingen: Thomas Witmer, Yannis Gasche, Luca Huber, Leo Rohn, Marco Zimmermann, Kai Flury, Nikola Vodic, Elia Del Frate, Benedikt Nützi, Patrick Roth, Michael Balmer. – Fortuna Olten: Belmin Graho, Ikram Abduramani, Dardan Susuri, Arxhend Halimi, Robin Spring, Martin Castro, Jose Garcia Dos Santos, Enis Ademovic, Mostafa Hasan, Amar Dautovic, Valerio Curatolo. – Verwarnungen: 55. Ikram Abduramani, 80. Jose Garcia Dos Santos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 23:22 Uhr.