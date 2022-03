2. Liga Subingen sorgt bei Biberist für Überraschung Überraschung bei Subingen gegen Biberist: Der Tabellenneunte (Subingen) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten klar 3:0 besiegt. 20.03.2022, 23.53 Uhr

(chm)

In der 26. Minute schoss Peter Csima Subingen mittels Elfmeter in Führung (1:0). Mit seinem Tor in der 54. Minute brachte Selcuk Cubuk Subingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Patrick Dubach schoss das 3:0 (89. Minute) für Subingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Biberist erhielten Petrit Krasniqi (52.), Ahmad Jawid Bigzad (56.) und Noah Thurnheer (86.) eine gelbe Karte. Bei Subingen erhielten Peter Csima (59.) und Florian Gasche (66.) eine gelbe Karte.

Subingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 7. Subingen hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Fulenbach (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Biberist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 3. Biberist hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Biberist zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Bellach. Diese Begegnung findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Subingen - FC Biberist 3:0 (1:0) - Affolter, Subingen – Tore: 26. Peter Csima (Penalty) 1:0.54. Selcuk Cubuk 2:0. 89. Patrick Dubach 3:0. – Subingen: Pascal Schwaller, Kevin Dweezil Künzler, Peter Csima, Selcuk Cubuk, Raphael Gasche, Leonardo Baschung, Benjamin Brunner, Patrick Dubach, Sascha Pauli, Florian Gasche, Fabian Kummer. – Biberist: Moreno Blum, Fabian Scheidegger, Nicolas Rüfli, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Jonas Stuber, Petrit Krasniqi, Noah Thurnheer, Patrik Jäggi, Roman Rüegsegger, Dario Kopp. – Verwarnungen: 52. Petrit Krasniqi, 56. Ahmad Jawid Bigzad, 59. Peter Csima, 66. Florian Gasche, 86. Noah Thurnheer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Mümliswil - FC Härkingen 1:2, FC Subingen - FC Biberist 3:0

Tabelle: 1. FC Iliria 12 Spiele/25 Punkte (32:9). 2. FC Olten 12/25 (28:15), 3. FC Biberist 12/20 (25:20), 4. FC Lommiswil 12/20 (23:17), 5. FC Härkingen 12/19 (29:20), 6. FC Trimbach 12/17 (21:29), 7. FC Subingen 12/16 (20:22), 8. FC Mümliswil 12/14 (12:19), 9. FC Bellach 12/14 (24:32), 10. FC Klus-Balsthal 12/12 (17:30), 11. SC Fulenbach 12/10 (20:27), 12. GS Italgrenchen 12/5 (15:26).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 00:49 Uhr.