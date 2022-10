3. Liga, Gruppe 2 Subingen siegt gegen Härkingen – Patrick Roth als Matchwinner Subingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Härkingen 4:3. 24.10.2022, 01.09 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Sascha Studer in der 9. Minute. Er traf für Härkingen zum 1:0. Luca Huber glich in der 17. Minute für Subingen aus. Es hiess 1:1. In der 27. Minute gelang Sascha Studer der Führungstreffer zum 2:1 für Härkingen.

Michael Balmer glich in der 40. Minute für Subingen aus. Es hiess 2:2. Joshua Widmer erzielte in der 49. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Subingen. Härkingen glich in der 65. Minute durch Yves Liechti aus. Patrick Roth sorgte in der 79. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Subingen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Subingen für Damian Widmer (34.), Noel Schläfli (81.) und Marco Zimmermann (88.). Für Härkingen gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 29 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Subingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 19 Punkte bedeuten Rang 5. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Subingen wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Kestenholz, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Härkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Härkingen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Härkingen geht es auswärts gegen FC Welschenrohr (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Subingen - FC Härkingen 4:3 (2:2) - Affolter, Subingen – Tore: 9. Sascha Studer 0:1. 17. Luca Huber 1:1. 27. Sascha Studer 1:2. 40. Michael Balmer 2:2. 49. Joshua Widmer 3:2. 65. Yves Liechti 3:3. 79. Patrick Roth 4:3. – Subingen: Thomas Witmer, Luca Huber, Lukas Misteli, Noel Schläfli, Marco Zimmermann, Daniel Gebek, Manuel Nützi, Yanick Kofmehl, Michael Balmer, Joshua Widmer, Damian Widmer. – Härkingen: Daniel Krupop, Pascal Krüger, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Yves Liechti, Adrian Schöpfer, Marco Nünlist, Michel Dreier, Sascha Studer, Luca Studer, Victor Muther. – Verwarnungen: 34. Damian Widmer, 81. Noel Schläfli, 88. Marco Zimmermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 01:06 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.