3. Liga, Gruppe 2 Subingen setzt Siegesserie auch gegen Rüttenen fort Subingen setzt seine Siegesserie auch gegen Rüttenen fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 24.10.2021, 13.07 Uhr

(chm)

Bereits in der 7. Minute traf Yanick Kofmehl zum 1:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Michael Balmer in der 61. Minute. Er traf zum 2:0 für Subingen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabrizio Bur von Rüttenen erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Subingen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.5 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 30 geschossenen Toren Rang 3.

Mit dem Sieg übernimmt Subingen die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 28 Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Subingen hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Selzach (Rang 11). Die Partie findet am 30. Oktober statt (19.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Rüttenen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 5. Für Rüttenen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Rüttenen geht es zuhause gegen FC Deitingen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Rüttenen - FC Subingen 0:2 (0:1) - Galmis, Rüttenen – Tore: 7. Yanick Kofmehl 0:1. 61. Michael Balmer 0:2. – Rüttenen: Jan Lüthy, Dario Maccioni, Flurin Gasser, Jeremias Emch, Moritz Felber, Yannis Gschwind, Dominic Müller, Sven Hürzeler, Fabrizio Bur, Simon Nobs, Lukas Affolter. – Subingen: Thomas Witmer, Lukas Misteli, Elia Del Frate, Noel Schläfli, Manuel Nützi, Daniel Gebek, Patrick Roth, Kai Flury, Janis Huser, Yanick Kofmehl, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 76. Fabrizio Bur.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüttenen - FC Subingen 0:2, FC Zuchwil - FC Bettlach 3:3, FC Leuzigen - FC Gerlafingen 1:3, FC Niederbipp - FC Deitingen 2:4, FC Selzach - FC Biberist 0:4

Tabelle: 1. FC Subingen 11 Spiele/28 Punkte (30:6). 2. FC Zuchwil 11/26 (31:13), 3. SC Blustavia 10/24 (29:11), 4. FC Gerlafingen 11/22 (29:18), 5. FC Rüttenen 11/14 (15:20), 6. FC Niederbipp 11/12 (25:30), 7. FC Iliria 10/11 (23:22), 8. FC Deitingen 11/10 (12:18), 9. FC Biberist 11/10 (12:21), 10. FC Leuzigen 11/9 (15:27), 11. FC Selzach 11/9 (17:37), 12. FC Bettlach 11/8 (9:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 13:03 Uhr.

Mehr zum Solothurner Regionalsport:

«Christian Constantin hat uns den ganzen Kuchen weggegessen»: Dieter Schoch und die Achterbahn des Schiedsrichter-Lebens

Ogulcan Karakoyun vom FC Olten: «Ein solches Kribbeln habe ich schon lange nicht mehr gespürt als Trainer»

Der FC Trimbach mit der Euphorie des Aufsteigers und dem Punktemaximum

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti