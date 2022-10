2. Liga Subingen mit Sieg gegen Biberist Subingen behielt im Spiel gegen Biberist am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 14.10.2022, 11.42 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Subingen: Luca Cappelli brachte seine Mannschaft in der 29. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 43. Minute brachte Selcuk Cubuk Subingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Eredit Hoxhaj baute in der 46. Minute die Führung für Subingen weiter aus (3:0).

Ivan Doric verkürzte in der 55. Minute den Rückstand von Biberist auf 1:3. Subingen erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Luca Cappelli weiter auf 4:1. In der 75. Minute sorgte Jonas Stuber noch für Resultatkosmetik für Biberist. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Biberist sah Philipp Herrmann (86.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Biberist weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Subingen für Selcuk Cubuk (69.), Sascha Pauli (72.) und Noah Gräf (85.).

Subingen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 30 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Dass Biberist so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 4).

Subingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 2. Subingen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Fulenbach (Rang 11). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Biberist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Biberist hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Biberist daheim mit FC Trimbach (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Subingen - FC Biberist 4:2 (3:0) - Affolter, Subingen – Tore: 29. Luca Cappelli 1:0. 43. Selcuk Cubuk 2:0. 46. Eredit Hoxhaj 3:0. 55. Ivan Doric 3:1. 60. Luca Cappelli 4:1. 75. Jonas Stuber 4:2. – Subingen: Colin Bähler, Florian Gasche, Hasan Gedici, Raphael Gasche, Leonardo Baschung, Sascha Pauli, Benjamin Brunner, Noah Gräf, Selcuk Cubuk, Luca Cappelli, Eredit Hoxhaj. – Biberist: Moreno Blum, Philipp Herrmann, Nicolas Rüfli, Noah Thurnheer, Dominik Marti, Jonas Stuber, Petrit Krasniqi, Dario Kopp, Marco Imbach, Isaia Martinetz, Ivan Doric. – Verwarnungen: 47. Patrik Jäggi, 68. Petrit Krasniqi, 69. Selcuk Cubuk, 72. Sascha Pauli, 77. Philipp Herrmann, 79. Moreno Blum, 85. Noah Gräf – Ausschluss: 86. Philipp Herrmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

