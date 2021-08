3. Liga Subingen gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Selzach – Luca Cappelli trifft viermal Sieg für Subingen gegen Selzach im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 7:1. 22.08.2021, 21.00 Uhr

(chm)

Selzach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Godfried Osei ging das Team in der 10. Minute in Führung. Gleichstand war in der 21. Minute hergestellt: Luca Cappelli traf für Subingen.

Danach drehte Subingen auf. Das Team schoss ab der 50. Minute noch sechs weitere Tore, während Selzach kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 7:1.

Matchwinner für Subingen war Luca Cappelli, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Subingen waren: Michael Balmer (2 Treffer) und Joshua Widmer (1 Treffe.) einziger Torschütze für Selzach war: Godfried Osei (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Subingen, Lukas Misteli (75.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Selzach, nämlich für Juras Zabitis (28.).

Subingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Subingen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Zuchwil. Diese Begegnung findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Selzach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Für Selzach geht es zuhause gegen FC Deitingen weiter. Die Partie findet am 28. August statt (19.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Subingen - FC Selzach 7:1 (1:1) - Affolter, Subingen – Tore: 10. Godfried Osei 0:1. 21. Luca Cappelli 1:1. 50. Luca Cappelli 2:1. 53. Luca Cappelli 3:1. 57. Michael Balmer 4:1. 62. Luca Cappelli 5:1. 80. Michael Balmer 6:1. 85. Joshua Widmer 7:1. – Subingen: Thomas Witmer, Daniel Gebek, Silvan Valenti, Lukas Misteli, Louis Liechti, Leo Rohn, Damian Widmer, Benedikt Nützi, Devin Rauscher, Michael Balmer, Luca Cappelli. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Oliver Niklaus, Tobias Stauffer, Juras Zabitis, Mario Cataldo, Matthias Müller, Edgars Jermolajevs, Robin Basler, Mohamed El Amine Boutaiba, Godfried Osei. – Verwarnungen: 28. Juras Zabitis, 75. Lukas Misteli.

Tabelle: 1. FC Subingen 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. FC Zuchwil 0/0 (0:0), 3. FC Rüttenen 0/0 (0:0), 4. FC Gerlafingen 0/0 (0:0), 5. FC Iliria 0/0 (0:0), 6. FC Leuzigen 0/0 (0:0), 7. FC Niederbipp 0/0 (0:0), 8. SC Blustavia 0/0 (0:0), 9. FC Deitingen 0/0 (0:0), 10. FC Bettlach 0/0 (0:0), 11. FC Biberist 0/0 (0:0), 12. FC Selzach 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:58 Uhr.