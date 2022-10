Frauen 2. Liga Spiel zwischen Solothurn Frauen und Blustavia ohne Sieger Solothurn Frauen und Blustavia spielen 0:1 und teilen sich somit die Punkte. 20.10.2022, 23.24 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Solothurn Frauen die Führung. Torschützin in der 13. Minute war Romina Vogel. Den Ausgleich erzielte Aline Vifian in der 60. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Solothurn Frauen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 4.5 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 45 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Solothurn Frauen: Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 8. Solothurn Frauen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Solothurn Frauen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SV Sissach (Platz 4). Die Partie findet am Samstag (22. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Blustavia hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es daheim gegen FC Entfelden 1 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. Oktober) (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - SC Blustavia 1:1 (0:1) - Stadion FC Solothurn, Solothurn – Tore: 13. Romina Vogel 0:1. 60. Aline Vifian 0:1. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Sophie Graf, Annina Sommer, Miriam Stampfli, Chiara Affolter, Aline Vifian, Anja Gust, Noelle Andres, Nadia Nyffeler, Gina Bellabarba, Janina Kaiser. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Kiara Kralj, Deborah Stritt, Roberta Meyer, Michelle Falk, Mara Friedli, Lea Leiser, Svea Hochuli, Romina Vogel, Joëlle Henzi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.10.2022 15:47 Uhr.

