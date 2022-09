4. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Oltenese und Fulenbach ohne Sieger Je ein Punkt für Oltenese und Fulenbach: Die Teams trennen sich 1:1Fulenbach spielt schon zum vierte Mal in fünf Spielen unentschieden. 07.09.2022, 23.44 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Brian Nyongesa traf in der 54. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Elias Sidler in der 80. Minute.

Bei Oltenese erhielten Salvatore Cipriano (44.), Tayfun Celebi (61.) und Francesco Truzzolino (63.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Mike Zosso (45.) und Elias Sidler (85.).

In der Tabelle verbessert sich Oltenese von Rang 6 auf 5. Das Team hat fünf Punkte. Oltenese hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Oltenese geht es daheim gegen FC Kestenholz (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 27. September statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

In der Tabelle liegt Fulenbach weiterhin auf Rang 4. Das Team hat fünf Punkte. Fulenbach hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fulenbach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SV Alpha. Das Spiel findet am 13. September statt (20.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: US Oltenese - SC Fulenbach 1:1 (0:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 54. Brian Nyongesa 1:0. 80. Elias Sidler 1:1. – Oltenese: Samet Bektas, Brian Nyongesa, Giovanni Jandiorio, Dardan Rexhaj, Ardian Tmava, Amrudin Gazic, Senil Murati, Tayfun Celebi, Salvatore Cipriano, Paolo Gullotto, Dylan Polichetti. – Fulenbach: Marcel Künzli, Yannick Von Arx, Matteo Barrer, Emanuel Wyss, Luca Albuquerque Sampaio, Kevin Keiser, Elias Sidler, Florian Fischer, Mike Zosso, Céddric Braam, Roman Weber. – Verwarnungen: 44. Salvatore Cipriano, 45. Mike Zosso, 61. Tayfun Celebi, 63. Francesco Truzzolino, 85. Elias Sidler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Datenstand: 07.09.2022 23:41 Uhr.

