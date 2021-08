2. Liga Spiel zwischen Mümliswil und Iliria ohne Sieger Mümliswil und Iliria trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 1:1-Unentschieden. 25.08.2021, 23.51 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Mümliswil die Führung. Torschütze in der 8. Minute war Alban Jahiu. Den Ausgleich erzielte Janick Kamber in der 42. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Janik Disler (43.) und Elia Bader (82.). Bei Iliria erhielten Kaan Sahin (53.) und Dasnim Sulejmani (66.) eine gelbe Karte.

Mümliswil liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 10. Mümliswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf GS Italgrenchen. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (28. August) (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Iliria liegt nach Spiel 2 mit zwei Punkten auf Rang 7. Das nächste Spiel trägt Iliria in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Olten aus. Das Spiel findet am Sonntag (29. August) statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Iliria 1:1 (1:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 8. Alban Jahiu 0:1. 42. Janick Kamber 1:1. – Mümliswil: Fabio Gradwohl, Fabian Bader, Rafael Disler, Nicola Ackermann, Robin Disler, Janick Kamber, Roger Wyser, Janik Disler, Simon Büttler, Florian Arnold, Sascha Berger. – Iliria: Nicola Trittibach, Valon Kadrija, Edonis Asani, Avdi Halimi, Dasnim Sulejmani, Alban Jahiu, Fabrizio Laus, Kaan Sahin, Riad Agushi, Samoell Prenaj, Nazim Elezi. – Verwarnungen: 43. Janik Disler, 53. Kaan Sahin, 66. Dasnim Sulejmani, 82. Elia Bader.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Härkingen - FC Olten 1:3, FC Subingen - SC Fulenbach 1:0, FC Bellach - FC Biberist 3:1, FC Mümliswil - FC Iliria 1:1, FC Lommiswil - GS Italgrenchen 2:2, FC Trimbach - FC Klus-Balsthal 3:2

Tabelle: 1. FC Olten 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Trimbach 2/6 (6:3), 3. FC Subingen 2/4 (4:3), 4. FC Härkingen 2/3 (6:4), 5. FC Bellach 2/3 (4:4), 6. FC Klus-Balsthal 2/3 (5:5), 7. FC Iliria 2/2 (1:1), 8. FC Lommiswil 2/2 (2:2), 9. FC Biberist 2/1 (4:6), 10. FC Mümliswil 2/1 (2:6), 11. GS Italgrenchen 2/1 (4:5), 12. SC Fulenbach 2/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2021 23:27 Uhr.