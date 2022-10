2. Liga Spiel zwischen Fulenbach und Mümliswil ohne Sieger Fulenbach und Mümliswil spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 09.10.2022, 22.57 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 0:1 erzielte Nico Suremann in der 2. Minute. Den Ausgleich erzielte Gabriel Strub in der 25. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Mümliswil kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Yanick Boss (21.), Sandro Albuquerque Sampaio (34.) und Flavio Premori (82.).

Das Unentschieden bedeutet für Fulenbach einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 11.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Fulenbach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Olten (Platz 8). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gerlafingen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Mümliswil 1:1 (1:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 2. Nico Suremann 0:1. 25. Gabriel Strub 1:1. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Yanick Boss, Nico Ferrari, Emanuel Wyss, Luis Bühlmann, Flavio Premori, Jonas Wyss, Sandro Albuquerque Sampaio, Gabriel Strub, Yves Ehrenbolger. – Mümliswil: Björn Fluri, Janik Disler, Rafael Disler, Marco Fluri, Mario Simic, Silvan Nussbaumer, Simon Büttler, Elia Bader, Fabrice Ambühl, Florian Arnold, Nico Suremann. – Verwarnungen: 15. Marco Fluri, 21. Yanick Boss, 34. Sandro Albuquerque Sampaio, 38. Simon Büttler, 43. Elia Bader, 82. Flavio Premori, 84. Florian Arnold, 90. Sascha Berger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 22:54 Uhr.

