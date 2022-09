Frauen 2. Liga Sissach verliert gegen Seriensieger Schwarz-Weiss Schwarz-Weiss setzt seine Siegesserie auch gegen Sissach fort. Das 2:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 07.09.2022, 23.44 Uhr

(chm)

Schwarz-Weiss entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Schwarz-Weiss ging in der 60. Minute 1:0 in Führung, als Patricia Thommen ins eigene Tor traf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sina Sorg in der 67. Minute. Sie traf zum 2:0 für Schwarz-Weiss.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Schwarz-Weiss spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 17 erzielten Toren Rang 5.

Schwarz-Weiss verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat zwölf Punkte. Schwarz-Weiss hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Attiswil (Platz 5). Die Partie findet am Samstag (10. September) statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt Sissach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 6. Sissach hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Sissach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Baden-Wettingen (Platz 11). Diese Begegnung findet am 15. September statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: SV Sissach - FC Schwarz-Weiss 0:2 (0:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 60. Eigentor (Patricia Thommen) 0:1.67. Sina Sorg 0:2. – Sissach: Cristina Pieragostino, Sara Weber, Patricia Thommen, Fiona Thomann, Viviana Leanza, Ramona Hasler, Gabriela Papic, Mara Lessa, Leandra Zeltner, Maria Enz, Luana Pricoli. – Schwarz-Weiss: Stenia Michel, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Siri Leemann, Malena Skeneraj, Giulia Bottacin, Aline Lampart, Michelle Albrecht, Flavia Näf, Egzona Salihi, Sina Sorg. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 23:41 Uhr.

