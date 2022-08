Frauen 2. Liga Sissach setzt Siegesserie auch gegen Mutschellen fort Sissach reiht Sieg an Sieg: Gegen Mutschellen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1 28.08.2022, 10.33 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sissach: Luana Pricoli brachte ihre Mannschaft in der 43. Minute 1:0 in Führung. Mara Lessa erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Sissach. Sissach erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Maria Enz weiter auf 3:0.

Sissach erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Luana Pricoli weiter auf 4:0. In der 74. Minute sorgte Sarah Schwarz noch für Resultatkosmetik für Mutschellen. Sie traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mutschellen erhielten Sheryl Loosli (34.) und Sinja Bonito (76.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sissach, Luana Pricoli (74.) kassierte sie.

Dass Sissach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Sissach durchschnittlich 8.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Mutschellen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Unverändert liegt Sissach auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Sissach hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Sissach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Concordia Basel (Platz 4). Das Spiel findet am 4. September statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

In der Tabelle verliert Mutschellen Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Mutschellen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mutschellen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Attiswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: SV Sissach - FC Mutschellen 4:1 (1:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 43. Luana Pricoli 1:0. 46. Mara Lessa 2:0. 52. Maria Enz 3:0. 69. Luana Pricoli 4:0. 74. Sarah Schwarz 4:1. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Patricia Thommen, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Ramona Hasler, Mara Lessa, Cristina Pieragostino, Leandra Zeltner, Luana Pricoli, Maria Enz. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Melani Herzog, Sinja Bonito, Carol Rösli, Sheryl Loosli, Urata Iseni, Alisha Eberhart, Nina Raimann, Sarah Schwarz, Layla Hussein, Samira Bertsch. – Verwarnungen: 34. Sheryl Loosli, 74. Luana Pricoli, 76. Sinja Bonito.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 10:31 Uhr.